プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は３０日、２０２６年第一弾大会として５月２２日に後楽園ホール大会を開催することを発表した。大会名は「ＮＥＶＥＲＧＩＶＥＵＰ２０２６ＰＨＡＳＥ―１」。今年は藤波が日本プロレスの１９７１年５月９日、岐阜市民会館でデビューしてから５５年の記念イヤー。５・２２後楽園大会が５５周年のスタートになる。藤波は「１９７１年にデビューして５