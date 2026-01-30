シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキが３０日、５月から全国３０都市を巡るツアーを開催することを発表した。昨年に自身１１年ぶりとなる全国ツアーを完走したばかりのアンジェラ。今回は、２月１１日に発売する約１４年のオリジナルアルバム「ＳＨＡＤＯＷＷＯＲＫ」を引っさげ、全３１公演を予定している。新アルバム「ＳＨＡＤＯＷ―」は、自身の心の闇と向き合って制作。中でも、この日ＹｏｕＴｕｂｅ上でティ