２３年みやこＳ・Ｇ３など重賞３勝のセラフィックコール（牡６歳、栗東・寺島良厩舎、父ヘニーヒューズ）が、川崎・内田勝義厩舎へ移籍することが分かった。１月３０日、所有するキャロットクラブがホームページで発表した。セラフィックコールは２３年２月の新馬戦から５連勝でみやこＳを制覇。２４、２５年とダイオライト記念・Ｊｐｎ２を連覇した。先週のプロキオンＳ・Ｇ２は５着だった。