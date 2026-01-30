女優の小沢真珠（４９）が衝撃ビジュアルを見せた。３０日に自身のインスタグラムで「映画『はたらく細胞』が今夜の金曜ロードショーで放送するそうです！」と出演映画が日テレ系で地上波初放送されることを報告。「『黄色ブドウ球菌』役で出演させて頂きました素敵すぎるセットにて肋骨方面（Ｒｉｂ）右肩方面（ＲｉｇｈｔＳｈｏｕｌｄｅｒ）台車通行止め（？）」とつづり、全身黄色で変ぼうした姿をアップした。