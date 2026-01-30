とろサーモンの久保田かずのぶが、共演してタイプだったキャバ嬢に「DMしました」と告白するヒトコマがあった。【映像】とろサーモン久保田がDMしたキャバ嬢（写真あり）1月28日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#47が放送。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。スタジオにはベッキー、とろサーモンの久保田かずのぶ、予約不可のSレアキャストのきほ（銀座・ジャングル東京）が登場した。オープニングトークで