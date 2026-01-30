29日から再び強烈な寒気が流れ込んでいる影響で、東北から近畿の日本海側を中心に積雪が急増しています。映像では車のフロントガラスや屋根に厚く雪が積もっています。日本列島には再び強烈な寒気が流れ込んでいて、日本海側を中心に29日から再び大雪となっています。住民は「明日も降るからね、これでもう精いっぱい。足腰もガタきてるほうだから」と話しました。また、午前11時の積雪は新潟県・安塚では233cmと平年の約2倍、石川