プロ野球の春季キャンプが２月１日から始まる。セ・リーグ連覇に挑む阪神の強力ブルペン陣で、今季も要となるのは石井だ。２９日、沖縄・宜野座で行われた合同自主トレーニングでは黙々とランニングやキャッチボールに取り組み、キャンプインに備えた。オフはフォークボールの落差を大きくしようと、人さし指だけでなく、中指も縫い目にかける握りを試してきた。５０試合連続無失点の日本記録を樹立した昨季の成績に慢心する様