一山麻緒資生堂は30日、女子マラソンで2大会連続五輪代表の一山麻緒（28）が3月31日付で現役を引退すると発表した。一山は資生堂を退社する。鹿児島県出身で2021年の東京五輪では8位に入賞し、24年パリ大会は51位だった。21年には男子マラソンの鈴木健吾（横浜市陸協）との結婚を発表した。一山は資生堂を通じ「競技から離れることを決断した。パリ五輪という特別な舞台にも出場がかなうなど、私一人では決してなし得なかった