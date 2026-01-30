充実ぶりが全身から溢れ出ている。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第1試合でBEAST X・中田花奈（連盟）が出場。今シーズン、個人でも上位にランクインする絶好調選手だが、入場シーンでは自信ありげな表情を見せると、ファンから「全てがいいじゃねえか」「かなりん安心」というコメントが集まった。【映像】笑顔とスタイルの組み合わせが完璧！中田花奈の入場シーン人気アイドルグループ・乃木坂46の第1期生として活躍