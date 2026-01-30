韓国5人組アイドルグループ「SS501」メンバーのキム・ヒョンジュン（マンネ＝38）が4月5日、神奈川・SUPERNOVA KAWASAKIで、ファンの呼称「JUNIQ」（ジュニック）を冠したスペシャルライブ「KIM HYUNG JUN presents JUNIQ」を開催することが30日、分かった。05年にSS501のメンバーとしてデビュー。東方神起、SUPER JUNIOR、BIGBANGらと同時代に、K−POPのグローバル化をけん引してきた。グループでは「U R Man」、「Love Like This