阿賀町の県立津川病院について町長などが県に医療機能の継続と建て替えを求める要望書を提出しました。県立病院の昨年度の赤字額は過去最大となる46億円に上り津川病院も約7億円の赤字となっています。そのため県は機能や規模の見直しを検討しています。要望書では県立津川病院の入院患者の受け入れや救急医療の継続、老朽化にともなう建て替えを求めています。〈阿賀町神田一秋町長〉「阿賀町にとりまして県立津川病院はまさに