県内は山沿いを中心に大雪となり各地で平年を上回る積雪となっています。交通障害に注意が必要です。30日朝の魚沼市守門。除雪で寄せられた雪が高い壁を作り、信号機も埋まっていました。〈住民〉「ことしも（雪が）多いね。ずっと降ってる、もう1週間以上」県内は強い寒気が流れ込んだ影響で山沿いを中心に雪が降り積雪は魚沼市守門で279センチ、津南町で242センチなどとなっています。気象台によりますと今後、冬型の気圧配置は