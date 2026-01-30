愛知県岡崎市で、伝統野菜「法性寺ねぎ」の収穫が最盛期を迎えています。 【写真を見る】岡崎市で唯一｢あいちの伝統野菜｣認定 "法性寺ねぎ"の収穫最盛期 甘みや香りの強さが特長 愛知 「法性寺ねぎ」は岡崎市南部にある「法性寺」の僧侶が、室町時代に京都から持ち帰ったのが始まりとされ、岡崎市で唯一「あいちの伝統野菜」に認定されています。甘みや香りが強く柔らかいのが特長で、ことしは14人の生産者が1.4ヘクタール