これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、全域にカミナリ注意報、上・中・下越の沿岸地域と佐渡に風雪・波浪注意報、上・中・下越になだれ注意報が発表されています。 ◆30日(金)これからの天気 このあとも断続的に雪が降るでしょう。 沿岸部ほど風が強く、吹雪くところもありそうです。 降水確率は、各地60～80%と高くなっています。 ◆30日(金)の予想最高気温 最高気温は、-1～3℃の予想です。