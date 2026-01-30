強い寒気の影響で、県内は再び平地でも大雪に見舞われた地域があります。気象台は、なだれなどに注意を呼びかけています。 30日午前8時半ごろの上越市、雪とともに時おり強い風が吹いていました。住民は朝から雪かきに追われていました。 ■住民 「連続で(雪が)降り続くと、みんな歳とってきているから体力が全然伴わない。」 上越市高田と糸魚川市能生などでは、平年の2倍以上の雪が積もっています。 30日(金)午前10時