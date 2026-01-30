下松市を拠点とする女子社会人バスケットボールチーム「笠戸ブレイブスター」の選手たちが29日、市内の小学校でバスケットボール教室を開きました。下松市の東陽小学校を訪れたのは笠戸ブレイブスターの山野 沙彩キャプテン、福永 愛選手関口 奈優選手 の3人で、5年生と6年生の児童にパスやドリブルなどを指導しました。笠戸ブレイブスターはバスケットボールを通して地域を元気にしよ