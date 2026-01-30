元ドジャースのバーンズがメッツとマイナー契約を結んだ(C)Getty Imagesメッツは現地時間1月29日、昨年5月にドジャースを退団したオースティン・バーンズとマイナー契約を結んだことを発表した。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた36歳の捕手について、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「バーンズがマイナー契約で、LAのライバル球団へ移籍する。招待選手として春季キャンプに