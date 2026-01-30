北海道せたな町で、4人乗りの漁船が行方不明になっています。30日朝、乗組員の1人が海で発見され、その場で死亡が確認されました。現場から中継です。せたな町の鵜泊漁港にきています。あちらの岸壁付近で30日朝、漁船の乗組員の1人が発見されました。現在も関係者が捜索している姿が確認できます。行方が分からなくなっているのは、29日に鵜泊漁港の新成地区を出航した漁船「第二十八八重丸」4.9トンです。29日昼過ぎに乗組員の家