プロ野球・ロッテは30日、ソト選手がキャプテンに就任することを発表しました。MLB・レッズでもプレー経験のあるソト選手は、2018年からNPBの舞台へ。6年間在籍したDeNA時代には本塁打王や打点王、ベストナインなどに輝き、24年からはロッテでプレーしています。ソト選手は若手選手らとも積極的に言葉を交わし助言を行うこともあり、サブロー監督はプレー外でも「チームをまとめていく姿」に期待を寄せていました。29日に再び来日