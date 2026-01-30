阪神は３０日、新外国人のイーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝とカーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝が、同日に入国したことを発表した。身長１９１センチ左腕のルーカスは「タイガースの一員になることができて興奮しています。チームの勝利に貢献できるように頑張ります」とコメント。身長２０３センチ右腕のラグズデールは「タイガースに入団できて光栄に思います。日本の野球を経験でき