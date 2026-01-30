東京・上野できのう夜、現金4億円余りが入っていたとされるスーツケースが奪われた事件で、逃げた3人組が白色のワゴン車に乗り換えて逃走したとみられることがわかりました。この事件はきのう午後9時半ごろ、東京・台東区東上野の路上で、日本人と中国籍の男女5人のグループが3人組の男らに催涙スプレーをかけられ、現金およそ4億2300万円が入っていたとされるスーツケースを奪われたものです。3人組はそのまま乗用車で逃走しまし