けさ7時前、JR上野駅で架線が断線し、常磐線は現在も一部区間で運転の見合わせが続いています。上野駅近くから中継です。JR上野駅近くの高架に来ています。こちらには架線の切れた常磐線の車両がとまっていて、先ほどから復旧作業が行われています。JR東日本によりますと、きょう午前7時前、運行司令所のモニターに上野駅で停電を知らせる表示が出て、電車が走行できなくなりました。係員が確認したところ、架線が断線して停電した