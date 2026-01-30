巨人の新外国人、ブライアン・マタ投手＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が３０日、ジャイアンツ球場の室内練習場を訪れ自主練習を行い、来日後初のブルペン入り。マウンドの傾斜を確認しながら直球、スライダー、チェンジアップなど変化球を交えて３５球を投じた。全力投球でないながらも、３０球をストライクゾーンに集める制球力も披露した。最速１６０キロで威力十分な直球が武器。３月に行われるＷＢＣにも、ベネズ