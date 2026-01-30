ポプラ社は30日、MLBドジャースの大谷翔平の愛犬・デコピンの活躍を描いた絵本『デコピンのとくべつないちにち』を2月20日に発売すると発表した。【中面カット】絵になってる！大谷翔平が文を手掛けたデコピンと大谷の絵本この絵本は大谷がマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の物語。開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてきてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘する愛犬・デコピ