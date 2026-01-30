出産・育児の影響で、ときには不本意に、ときには自身の選択によってキャリアが停滞したり途絶えてしまったりする現象を「キャリアダウン」と呼ぶことがあります。このような状況に直面したら、あなたはどう感じ、どのように行動しますか？「正社員」という肩書きを守りながらも、揺れ動く2名の女性のリアルを追いました。 【写真】「悲しすぎる」産後復職した女性が語った「キャリアダウン」の実態 コロナ禍に仕事と育児の両立