衆院選に立候補している小泉進次郎氏が２９日、ＳＮＳに「なりすましにご注意ください」と注意を呼びかけた。進次郎氏は「ここ数日、私の秘書の名を騙る人物から、不審な電話を受けた、との連絡を複数の方から頂いています。中には、秘書の名を騙る人物が私の“偽物”にビデオ通話をつなぎ、（ＷｅＣｈａｔというアプリを使用）、おそらくＡＩなどで生成されたであろう私の映像と音声によってチグハグな受け答えをする、といっ