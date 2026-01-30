女優でタレントの吉本多香美（５４）が家族旅行の写真をアップした。３０日に自身のインスタグラムを更新し「難病を克服をして石垣島で日常生活を送れるようになったと、数年ぶりにインスタに投稿したら、知らぬ間にネットニュースに流れていたそうです」と書き出す。最近の投稿でも自身の近況について記しており、今年１月５日の投稿では「コロナ感染から後遺症で１年半寝たきりに、幾つもの難病を併発」したと明かしている。