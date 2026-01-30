30日朝、JR上野駅で架線が断線し常磐線が11時30分現在も運転を見合わせています。高崎線や宇都宮線でも一時運転を見合わせるなど、再び通勤通学ラッシュを直撃しました。JR東日本によりますと、午前7時前、上野駅で常磐線の架線が断線し停電が発生したため、常磐線や高崎線、宇都宮線が運転を見合わせました。常磐線では、駅の間で止まった列車が4本あり、日暮里駅近くでは乗客が線路を歩いて駅に向かう姿もみられました。また、千