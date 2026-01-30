石川県内の私立高校では30日に一般入試が行われ、約8000人の受験生が関門に臨んでいます。30日に一般入試が行われたのは、新たに4月に開校する1校を含めた石川県内の私立高校10校です。ことしはそのうちの2校で、大雪の影響により、試験開始時間を1時間繰り下げる対応がとられました。午前9時の試験開始を1時間遅らせた金沢高校では、雪が降り積もる中、開始時間の1時間以上前から続々と受験生たちが会場に集まってきました。