ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù#4¤¬27Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È(C)AbemaTV,Inc.¡û¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þº£²ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤È¤¦¼î½ï¤ÈºÇ¾å¤â¤¬¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È·ëº§¡¦²ÈÂ²¡É¤ä¡ÈÎø°¦½¤Íå¾ì¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¸½ºß4ºÐ¤ÎÌ¼¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎºÇ¾å¤Ï¡¢¡È°ìÉ×Â¿ºÊ²ÈÂ²¡É¤ÎVTR¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¡Ö²ÈÂ²Â¿¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÂ²¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â