「ＳＡＫＵＲＡ〜事件を聞く女〜」(ファミリー劇場) 仲間由紀恵が2014年に主演を務めたドラマ「ＳＡＫＵＲＡ〜事件を聞く女〜」。人並み外れた"聞く力"を持つ潜入捜査官・水沢桜を好演しており、新人刑事を演じた「ジョシデカ！-女子刑事-」以来、仲間にとって約7年ぶりの刑事ドラマとなった。朝はローカルラジオの人気パーソナリティ"こころ"として駒込界隈の地元民の声をキャッチし、番組が終わると駒込中央署に直行。桜の