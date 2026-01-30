焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は、2026年2月5日（木）から、グランドメニューをリニューアルする。じゅうじゅうカルビは、リーズナブルな価格で品質の良い肉を提供する焼肉バイキング。肉だけじゃなく、焼き物、揚げ物、ホイル焼き、デザートまで、豊富なメニューを揃えていることから、幅広い層に親しまれている。そんな「じゅうじゅうカルビ」が、食べ放題コースをブラッシュアップ。選べるメニューは140種類以上に増加。