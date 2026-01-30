豊富な湯量と泉質で、数えきれないほどの種類を誇る、別府の温泉たち。とことん癒されに、はたまたパワーを貰いに、全身で温泉に向き合うウェルネスな旅のススメ。ここでは別府温泉を“見て”“食べて”楽しめるスポットを紹介します。“食べる”温泉｜程よい塩っけがクセになる、ヘルシーグルメ体験温泉が豊富な別府では、その地熱を利用した料理も食文化の一つ。噴き出す蒸気で好きな食材を蒸すのが「地獄蒸し」だ。「別府は土地