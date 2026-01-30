【S.H.MonsterArts ゴジラ (2016) 第2形態＆第3形態＆巨大不明生物セット】 1月30日16時より予約開始 8月 発送予定 価格：15,400円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ (2016) 第2形態＆第3形態＆巨大不明生物セット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月30日16時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は15,400円。