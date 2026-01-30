30日朝、愛知県稲沢市にあるスクラップの買取業者で火事があり、現在も消火活動が続いています。ケガ人や逃げ遅れた人はいないということです。（リポート）「黒煙が空高く立ち上っていて、オレンジ色の炎が激しく燃えているのが確認できます」警察と消防によりますと、火事があったのは稲沢市今村町にあるスクラップ買取業者で、午前8時過ぎ、従業員から「火事です」などと119番通報がありました。積み重ねられた産業