岐阜県瑞浪市で、衆議院選挙の期日前投票所に掲示した政党名の表記について、「中道改革連合」を「立憲民主党」とするミスがあり、有権者2人が投票していたことがわかりました。瑞浪市選挙管理委員会によりますと、ミスが発覚したのは、市役所西分庁舎の期日前投票所で、記載台に掲示した候補者名簿に誤りがあったということです。岐阜5区で立候補した4人のうち、中道改革連合とすべき1人の届け出政党名が、誤って立憲民主党