◎全国の天気山陰から北日本の日本海側は広く雪で、東北や北陸を中心に大雪や吹雪となるでしょう。太平洋側は晴れ間の出る所が多い予想です。関東の平野部は安定して晴れて、空気がカラカラに乾燥しますので、火の取り扱いはご注意ください。◎予想最高気温前日と同じくらいで、厳しい寒さが続くでしょう。関東から西日本でも一桁の所が多く、東京は9℃、名古屋は6℃。大阪は前日より3℃低い7℃の予想です。札幌は0℃、仙台と新潟