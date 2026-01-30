歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が29日、自身のブログを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）と散歩に出かけたことを明かし、仲良し“手つなぎ”ショットを披露した。【写真】「恋人みたいな親子」市川團十郎と長女・麗禾の“手つなぎ”ショット「変な髪型ですがありがとう」と題したブログで、「麗禾お散歩してくれるって」と報告。のどかな風景の中、手をつないで散歩をする父娘の様子を披露し、「ありがとう」と添え