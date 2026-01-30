プロ野球・阪神は30日、ルーカス投手とラグズデール投手が来日したことを発表しました。両選手ともアメリカ出身でメジャー経験のある投手。今季からチームの一員に加わりました。ルーカス投手は191cmの左腕で、ラグズデール投手は203cmの右腕、長身ピッチャーコンビとなります。両投手は来日に際し、球団を通してコメントを発表。ルーカス投手は「タイガースの一員になることが出来て興奮しています。チームの勝利に貢献出来るよう