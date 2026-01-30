タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（28）が30日までに自身のインスタグラムを更新。町中華ランチショットを公開した。「兆徳前日の夜から明日のお昼ご飯は玉子チャーハンにしようって決めてたんだっ」とつづり、チャーハンとギョウザに舌鼓を打っている写真をアップ。ハッシュタグで「兆徳」「町中華」「本駒込」「ランチ」「チャーハン」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「美味しそうかわいい