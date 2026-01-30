阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（29＝ブルージェイズ）と、カーソン・ラグズデール投手（27＝ブレーブス）が30日、来日した。ルーカスは昨季の3勝を含めメジャー通算4勝の左腕で先発候補として期待されている。球団広報を通じて「タイガースの一員になることができて興奮しています。チームの勝利に貢献できるように頑張ります」とコメント。ラグズデールは2メートル03の長身から投げ下ろす150キロ超が武器の右腕