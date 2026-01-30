猫を病院に連れて行くため、四苦八苦したことがある飼い主さんは少なくないでしょう。今、Instagramでは、元保護猫の「そぼろ」くん（3歳・男の子）が病院に行くことを察して逃げ出した様子を収めた動画が話題になっています。【動画】「病院やだ！」 柱にしがみつきイカ耳のままにらむ猫キャットタワーの頂上に避難したそぼろくん。飼い主さんが近づくと、耳をペタンとたたんで警戒モードに。すかさず下に降りて、今度はカーテン