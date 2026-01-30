¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ¬ÂÀÏº¤ÎÉã¿Æ¡¦¿¹»³Á±ÂÀÏº¡££²Âå¤ËÅÏ¤ê¡¢¾¾Ìî²È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿1·î30ÆüÂè85²ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢Âè18½µ¡Ö¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥¹¥Ð¥é¥·¡£¡×¤ÎÍ½¹ð¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡½µÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ìî²È¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Ú¶â¤ò´°ºÑ¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Î²È¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë²¿¤È¼Ú¶â¼è¤ÎÁ¬ÂÀÏº¡ÊÁ°¸¶¿ð¼ù¤µ¤ó¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡ª ¡ö°Ê²¼¡¢¼¡½µÍ½