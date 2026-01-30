海南省儋州市白馬井鎮の「太陽光発電・蓄電・充電」超急速充電ステーションが1月28日、正式に稼働を開始した。総設備容量は8000キロワット（kW）に達し、海南省で現在最大規模の新エネルギー大型トラック向け充電ステーションとなる。同ステーションの完成・稼働により、海南省における新エネルギー大型トラックのエネルギー補給ネットワークの信頼性と効率が効果的に向上し、全島のグリーン物流インフラ体系の強化を力強く