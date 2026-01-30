30日午前8時ごろ、上越市板倉区の市道上で除雪作業をしていた男性が除雪車にひかれて死亡する事故がありました。警察によりますと、中島和昭さん(74)が手押しの除雪機で除雪作業をしていたところ、バックしてきた除雪車にひかれました。中島さんは上越市内の病院に搬送されましたが、午前10時すぎに死亡が確認されました。死因は外傷性胸部大動脈損傷でした。警察は事故の原因を調べています。