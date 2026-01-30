中国国務院報道弁公室は1月29日午前、記者発表会を開き、関係責任者が今年の「春運（春節＝旧正月の特別輸送態勢）」の状況と対策を紹介しました。今年の春運は2月2日から3月13日までの40日間にわたり、春節連休前は週末と重なるため計9日間の連休となり、帰省や旅行の需要はさらに活発化すると予想されています。総合的な分析によると、今年の春運期間中、社会全体の地域間移動者数は延べ95億人に達し、過去最高を記録する見通し