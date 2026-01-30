29日夜、愛知県尾張旭市の学習塾で火事がありましたが、生徒らにけがはありませんでした。 【写真を見る】｢パソコンが爆発｣ 愛知の学習塾で火事 近くにあったヒーターの火が燃え移ったか 講師と生徒にけが人や逃げ遅れなし 尾張旭市 火事があったのは、尾張旭市東栄町の学習塾「鳴滝塾どんぐり倶楽部」です。警察と消防によりますと、29日午後7時45分ごろ「パソコンが爆発した」などと消防に通報がありました。消防