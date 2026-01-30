ソフトバンクは30日、福岡市の筥崎宮で必勝祈願を行った。必勝祈願は小久保裕紀監督や新選手会長の栗原陵矢内野手など選手・スタッフ152人が参加。福岡移転後初となるパ・リーグ3連覇を誓った。必勝祈願の前にはみずほペイペイドームで選手たちを集め、小久保監督が訓示をしたことを明かした。小久保監督は「3連覇狙えるのはわれわれしかない。歴史を塗り替えられるのは今年の2026年のメンバーしかないので、このメンバーで