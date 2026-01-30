ソフトバンクは30日、福岡市の筥崎宮で必勝祈願を行った。必勝祈願は小久保裕紀監督や新選手会長の栗原陵矢内野手など選手・スタッフ152人が参加。福岡移転後初となるパ・リーグ3連覇を誓った。必勝祈願後、小久保監督はファンの前であいさつ。「この必勝祈願は2026年のシーズンを祈願するものですが、今年はその前にWBCがあります。われわれホークスからも日本人、外国人を含め今のところ10人が国を代表して戦いに行きます。