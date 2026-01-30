名古屋グランパスは１月29日、倍井謙のベルギー２部ベールスホットへの期限付き移籍が決定したと発表した。レンタル期間は2026年６月30日までとなっている。今回の移籍にあたり、24歳のMFは名古屋の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントを発信した。「このたび、海外でチャレンジすることを決断しました。昨シーズン、初めて移籍を経験しましたが、僕にとってアカデミー時代を過ごした名古屋を離れる決断をすることは決し